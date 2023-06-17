Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Mampu Imbangi Argentina, Timnas Indonesia Bakal Dihujani Bonus oleh Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:50 WIB
Jika Mampu Imbangi Argentina, Timnas Indonesia Bakal Dihujani Bonus oleh Erick Thohir
Erick Thohir janjikan bonus untuk Timnas Indonesia jika mampu imbangi Argentina (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

JIKA mampu imbangi Argentina, Timnas Indonesia bakal dihujani bonus oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan bonus kepada skuad asuhan Shin Tae-yong jika mampu untuk sekadar bermain imbang kontra Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memiliki satu partai lagi di FIFA Matchday pada Juni 2023 ini. Mereka akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan bahwa raihan imbang kontra La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sudah menjadi pencapaian yang membanggakan. Sebab, kualitas kedua tim terpaut jauh.

"Saya maunya seri, kok. Kalau seri, dapat bonus," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Timnas Argentina saat ini berada di posisi pertama ranking FIFA dan berstatus juara Piala Dunia 2022. Tim itu pun sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang 2-0 atas Australia dalam FIFA Matchday.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.jpg
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/07/04/gelandang_baru_newcastle_united_sandro_tonali.jpg
Juventus Menggila di Bursa Transfer Januari! Bidik Tonali, Frattesi hingga Chiesa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement