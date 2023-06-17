Jika Mampu Imbangi Argentina, Timnas Indonesia Bakal Dihujani Bonus oleh Erick Thohir

JIKA mampu imbangi Argentina, Timnas Indonesia bakal dihujani bonus oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan bonus kepada skuad asuhan Shin Tae-yong jika mampu untuk sekadar bermain imbang kontra Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memiliki satu partai lagi di FIFA Matchday pada Juni 2023 ini. Mereka akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Erick Thohir mengatakan bahwa raihan imbang kontra La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sudah menjadi pencapaian yang membanggakan. Sebab, kualitas kedua tim terpaut jauh.

"Saya maunya seri, kok. Kalau seri, dapat bonus," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Timnas Argentina saat ini berada di posisi pertama ranking FIFA dan berstatus juara Piala Dunia 2022. Tim itu pun sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang 2-0 atas Australia dalam FIFA Matchday.