JIKA mampu imbangi Argentina, Timnas Indonesia bakal dihujani bonus oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan bonus kepada skuad asuhan Shin Tae-yong jika mampu untuk sekadar bermain imbang kontra Argentina.
Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memiliki satu partai lagi di FIFA Matchday pada Juni 2023 ini. Mereka akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta pada Senin (19/6/2023).
Erick Thohir mengatakan bahwa raihan imbang kontra La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sudah menjadi pencapaian yang membanggakan. Sebab, kualitas kedua tim terpaut jauh.
"Saya maunya seri, kok. Kalau seri, dapat bonus," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).
Timnas Argentina saat ini berada di posisi pertama ranking FIFA dan berstatus juara Piala Dunia 2022. Tim itu pun sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang 2-0 atas Australia dalam FIFA Matchday.