HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Unggul FC Tekuk Fafage Banua 3-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:19 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Unggul FC Tekuk Fafage Banua 3-1
Unggul FC mengalahkan Fafage Banua 3-1 (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 akan dibahas di sini. Unggul FC Malang mengalahkan Fafage Banua dengan skor 3-1 di GIGA Arena, Metro, Lampung pada Sabtu (17/6/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Unggul FC

Unggul FC langsung tancap gas menekan pertahanan Fafage Banua sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Andri Irawan itu menerapkan kombinasi permainan cepat dan umpan pendek untuk membongkar pertahanan Fafage Banua.

Namun, Fafage Banua mampu mempertahankan diri dengan pertahanan yang sulit ditembus. Sayangnya, permainan defensif Fafage Banua membuat mereka kehilangan Ali Abedin karena kartu merah.

Meskipun begitu, Fafage Banua juga menunjukkan perlawanan sengit menjelang babak pertama berakhir. Akan tetapi, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga pertandingan babak pertama selesai.

Pada babak kedua, Unggul FC langsung bermain agresif untuk memecah kebuntuan. Dua menit pertandingan berjalan, Facundo Schusterman (22’) berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

