HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Beri Sindiran Pedas kepada Jakarta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kota yang Akan Segera Tenggelam

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:10 WIB
Media Argentina Beri Sindiran Pedas kepada Jakarta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kota yang Akan Segera Tenggelam
Timnas Argentina tiba di Jakarta jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Argentina beri sindiran pedas kepada Jakarta jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina. Media Argentina bernama Sol Play 91.5 mengatakan bahwa Jakarta adalah kota yang akan segera tenggelam.

Skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – akan bertarung kontra Timnas Indonesia di Jakarta. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Timnas Argentina

Ini merupakan rangkaian dari laga FIFA Matchday Juni 2023 untuk Argentina, yang memutuskan untuk mengadakan tur ke Asia. Sebelumnya, mereka berada di Beijing untuk laga kontra Australia, yang dimenangkan dengan skor 2-0 pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.

Menjelang pertandingan, media-media Argentina pun mulai memerhatikan Indonesia. Salah satu di antara mereka, Sol Play 91,5, mengangkat isu Jakarta sebagai kota yang akan segera tenggelam.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” demikian judul yang diangkat oleh media Argentina tersebut.

Halaman:
1 2
      
