HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Samurai Biru Tertahan 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:41 WIB
Hasil Timnas Jepang U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Samurai Biru Tertahan 1-1
Timnas Jepang U-17 tertahan 1-1 kontra Uzbekistan di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/afcasiancup)
A
A
A

HASIL Timnas Jepang U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Samurai Biru – julukan Jepang – tertahan dengan skor 1-1 di Rajamagala Stadium, Bangkok, Sabtu (17/6/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas Uzbekistan U-17

Timnas Jepang U-17 langsung berusaha untuk mencuri keunggulan di awal permainan. Skuad asuhan Nozomi Hiroyama tersebut sukses mengurung pertahanan Timnas Uzbekistan U-17 berkat permainan tersebut.

Tak butuh waktu lama, Yutaka Michiwaki (9’) akhirnya berhasil membobol gawang Timnas Uzbekistan U-17. Pemain Roasso Kumamoto itu berhasil memanfaatkan umpan cantik dari Yumeki Yoshinaga, Timnas Jepang U-17 unggul 1-0.

Sesudah gol tersebut, Jepang terus berusaha untuk menekan. Mereka justru tampil dengan semakin agresif. Namun, White Wolves – julukan Uzbekistan U-17 – mampu menahan selagi menunggu mengandalkan serangan balik.

Menjelang babak pertama selesai, kedua tim yang bermain saling serang tak tak mampu mencetak gol. Pada akhirnya, Timnas Jepang U-17 berhasil mengungguli Uzbekistan U-17 dengan skor 1-0 di babak pertama.

Di babak kedua, Jepang kembali memperlihatkan permainan dengan intensitas tinggi. Namun sejumlah peluang yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Halaman:
1 2
      
