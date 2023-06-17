Hasil Timnas Jepang U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Samurai Biru Tertahan 1-1

HASIL Timnas Jepang U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Samurai Biru – julukan Jepang – tertahan dengan skor 1-1 di Rajamagala Stadium, Bangkok, Sabtu (17/6/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan





Timnas Jepang U-17 langsung berusaha untuk mencuri keunggulan di awal permainan. Skuad asuhan Nozomi Hiroyama tersebut sukses mengurung pertahanan Timnas Uzbekistan U-17 berkat permainan tersebut.

Tak butuh waktu lama, Yutaka Michiwaki (9’) akhirnya berhasil membobol gawang Timnas Uzbekistan U-17. Pemain Roasso Kumamoto itu berhasil memanfaatkan umpan cantik dari Yumeki Yoshinaga, Timnas Jepang U-17 unggul 1-0.

Sesudah gol tersebut, Jepang terus berusaha untuk menekan. Mereka justru tampil dengan semakin agresif. Namun, White Wolves – julukan Uzbekistan U-17 – mampu menahan selagi menunggu mengandalkan serangan balik.

Menjelang babak pertama selesai, kedua tim yang bermain saling serang tak tak mampu mencetak gol. Pada akhirnya, Timnas Jepang U-17 berhasil mengungguli Uzbekistan U-17 dengan skor 1-0 di babak pertama.

Di babak kedua, Jepang kembali memperlihatkan permainan dengan intensitas tinggi. Namun sejumlah peluang yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.