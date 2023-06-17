Timnas Argentina Dikawal Superketat saat Jalani Latihan Perdana di SUGBK Jelang Hadapi Timnas Indonesia

SKUAD Timnas Argentina dikawal ketat petugas saat memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk latihan jelang lawan Timnas Indonesia. Hal tersebut dilakukan petugas yang berjaga demi memastikan kedatangan pasukan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- ke SUGBK berjalan kondusif dan aman.

Menurut pantauan Okezone di lokasi, skuad Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni memasuki SUGBK dengan menggunakan bis yang telah disediakan panitia pada Sabtu, 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.26 WIB. Terlihat, sedikitnya ada dua bis yang ditumpangi Alejandro Garnacho dan kolega.

Bis yang ditumpangi para pemain Timnas Argentina itu dikawal ketat oleh petugas sepanjang perjalanan dari hotel yang ditempati mereka hingga tiba di SUGBK. Bahkan, saking ketatnya, awak media dilarang mendekati bis yang mereka gunakan hanya sekedar untuk mengambil momen kedatangan skuad juara Piala Dunia 2022 itu.

Hal itu juga dirasakan oleh Okezone yang ikut memantau langsung ke lokasi. Bahkan, saat Okezone hendak memasuki area SUGBK, seorang petugas yang berjaga di sana mengatakan bahwa tidak boleh untuk merekam pasukan Timnas Argentina ketika Okezone mencoba masuk ke sana.

Meskipun diizinkan masuk ke area SUGBK, namun para petugas yang berjaga melarang untuk mendekati pintu gerbang SUGBK yang akan dilewati pasukan Timnas Argentina. Alhasil, Okezone hanya mendapatkan momen kedatangan mereka hanya dari jauh saja dengan berbentuk foto.