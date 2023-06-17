Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina Tinggalkan Hotel, Para Fans Gaungkan Nama Julian Alvarez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:59 WIB
Timnas Argentina Tinggalkan Hotel, Para Fans Gaungkan Nama Julian Alvarez
Fans Timnas Argentina menunggu para pemain (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

TIMNAS Argentina tinggalkan hotel, para fans gaungkan nama Julian Alvarez. Para fans Timnas Argentina menunggu skuad asuhan Lionel Scaloni tersebut keluar dari Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (17/6/2023) sore WIB. Namun, hanya bisa melihat dari kejauhan.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Hotel Fairmont, Timnas Argentina meninggalkan hotel untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Mereka akan menjalani latihan perdana yang digelar tertutup.

Timnas Argentina

Para fans pun meneriakkan nama Julián Álvarez dan beberapa pemain lainnya. Hal itu dengan harapan sang pemain datang menyapa dan memberikan tanda tangannya.

Namun demikian, para pemain Timnas Argentina tersebut langsung menuju ke bus. Kondisi itu membuat para fans berkecil hati karena tidak bisa berinteraksi dengan idolanya.

Skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – dijadwalkan untuk menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sebelumnya, mereka telah menghadapi Australia di China pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.jpg
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement