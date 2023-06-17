Timnas Argentina Tinggalkan Hotel, Para Fans Gaungkan Nama Julian Alvarez

TIMNAS Argentina tinggalkan hotel, para fans gaungkan nama Julian Alvarez. Para fans Timnas Argentina menunggu skuad asuhan Lionel Scaloni tersebut keluar dari Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (17/6/2023) sore WIB. Namun, hanya bisa melihat dari kejauhan.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Hotel Fairmont, Timnas Argentina meninggalkan hotel untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Mereka akan menjalani latihan perdana yang digelar tertutup.

Para fans pun meneriakkan nama Julián Álvarez dan beberapa pemain lainnya. Hal itu dengan harapan sang pemain datang menyapa dan memberikan tanda tangannya.

Namun demikian, para pemain Timnas Argentina tersebut langsung menuju ke bus. Kondisi itu membuat para fans berkecil hati karena tidak bisa berinteraksi dengan idolanya.

Skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – dijadwalkan untuk menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sebelumnya, mereka telah menghadapi Australia di China pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.