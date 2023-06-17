Segini Pendapatan AFA saat Timnas Argentina Terima Uji Coba Lawan Timnas Indonesia dan Australia

SEGINI pendapatan Federasi Sepakbola Argentina (AFA), saat menerima uji coba Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia dan Australia. Perlu diketahui, untuk menggelar pertandingan persahabatan, setiap tim tidak hanya sebatas mengundang tim lain untuk bertanding.

Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mengundang tim lain agar bersedia melakoni pertandingan uji coba. Termasuk halnya di FIFA Matchday ini, untuk bisa melakoni pertandingan dengan tim-tim besar termasuk Argentina, setiap negara juga harus menggelontorkan sejumlah biaya.

Setelah menjadi juara di Piala Dunia 2022, Argentina menjadi negara yang paling dilirik untuk diundang melakoni laga uji coba. Pada Maret lalu, Argentina menghadapi Panama dan Curacao dimana semua pertandingan dilibas habis dengan kemenangan.

Dan untuk menyempurnakan titel juara dunia mereka, tim berluk La Albiceleste ini menjadwalkan untuk tur Asia pada FIFA Matchday bulan Juni dengan memilih Australia dan Indonesia sebagai lawannya.

Lantas, berapa pendapatan yang didapat Argentina dari pertandingan melawan Australia dan Indonesia?

BACA JUGA:

Enggan Main di Indonesia, Lionel Messi Resmi Tiba di Argentina!

Dilansir dari TyC Sports, Sabtu (17/6/2023) untuk pertandingan melawan Australia di Beijing dan Indonesia di Jakarta, La Albiceleste akan menerima pendapatan sebesar 6.000.000 dolar atau sekitar 897,69 miliar rupiah.

Angka ini tentu sangat jauh dari hadiah yang Argentina dapat saat menjuarai Piala Dunia 2022 lalu. Saat mereka menjadi juara Piala Dunia, Argentina diketahui mendapat uang tunai senilai 42 juta dolar atau sekitar 628,38 miliar rupiah.