Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Pendapatan AFA saat Timnas Argentina Terima Uji Coba Lawan Timnas Indonesia dan Australia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:00 WIB
Segini Pendapatan AFA saat Timnas Argentina Terima Uji Coba Lawan Timnas Indonesia dan Australia
Lionel Messi beraksi di laga Timnas Argentina vs Australia (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEGINI pendapatan Federasi Sepakbola Argentina (AFA), saat menerima uji coba Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia dan Australia. Perlu diketahui, untuk menggelar pertandingan persahabatan, setiap tim tidak hanya sebatas mengundang tim lain untuk bertanding.

Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mengundang tim lain agar bersedia melakoni pertandingan uji coba. Termasuk halnya di FIFA Matchday ini, untuk bisa melakoni pertandingan dengan tim-tim besar termasuk Argentina, setiap negara juga harus menggelontorkan sejumlah biaya.

Timnas Argentina

Setelah menjadi juara di Piala Dunia 2022, Argentina menjadi negara yang paling dilirik untuk diundang melakoni laga uji coba. Pada Maret lalu, Argentina menghadapi Panama dan Curacao dimana semua pertandingan dilibas habis dengan kemenangan.

Dan untuk menyempurnakan titel juara dunia mereka, tim berluk La Albiceleste ini menjadwalkan untuk tur Asia pada FIFA Matchday bulan Juni dengan memilih Australia dan Indonesia sebagai lawannya.

Lantas, berapa pendapatan yang didapat Argentina dari pertandingan melawan Australia dan Indonesia?

BACA JUGA:

Enggan Main di Indonesia, Lionel Messi Resmi Tiba di Argentina! 

Dilansir dari TyC Sports, Sabtu (17/6/2023) untuk pertandingan melawan Australia di Beijing dan Indonesia di Jakarta, La Albiceleste akan menerima pendapatan sebesar 6.000.000 dolar atau sekitar 897,69 miliar rupiah.

Angka ini tentu sangat jauh dari hadiah yang Argentina dapat saat menjuarai Piala Dunia 2022 lalu. Saat mereka menjadi juara Piala Dunia, Argentina diketahui mendapat uang tunai senilai 42 juta dolar atau sekitar 628,38 miliar rupiah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_monster_energy_yamaha_alex_rins.jpg
Yamaha Tertinggal! Alex Rins Bongkar Alasan Mesin V4 Jadi Jalan Keluar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement