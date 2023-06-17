Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akibat Tidak Jadi datang ke Indonesia, Lionel Messi Langsung Dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:00 WIB
Akibat Tidak Jadi datang ke Indonesia, Lionel Messi Langsung Dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo
Lionel Messi tak ikut ke Indonesia bersama Timnas Argentina (Foto: REUTERS)
A
A
A

AKIBAT tidak jadi datang ke Indonesia, Lionel Messi langsung dibandingkan dengan sosok Cristiano Ronaldo.

Seperti yang diketahui, Timnas Argentina dijadwalkan melaksanakan tur Asia dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni ini. Dalam lawatannya, La Albiceleste - julukan Timnas Argentina -- akan menghadapi Australia di Beijing dan Indonesia di Jakarta.

Lionel Messi

Namun setelah pertandingan menghadapi Australia pada Rabu (14/6/2023) lalu, Messi bersama Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi memutuskan untuk meninggalkan rombongan dan tidak ikut serta ke Indonesia.

Pertandingan Indonesia menghadapi Argentina yang seyogyanya digelar pada Senin (19/6/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini pun dipastikan tanpa kehadiran Messi dalam skuadnya.

Ketidakhadiran Messi ke Indonesia sontak mengundang banyak kekecewaan dari penggemarnya di tanah air. Bahkan, akibat rasa kecewa itu, tidak sedikit yang membandingkan Messi dengan rivalnya Cristiano Ronaldo.

Ya, Cristiano Ronaldo memang beberapa kali sempat datang ke Indonesia. Salah satunya, pada tahun 2005 dirinya datang ke Aceh untuk melihat keadaan korban bencana tsunami hingga mengangkat Martunis, anak asli Aceh menjadi anaknya.

Kemudian pada 2013 lalu, Ronaldo juga kembali mengunjungi Indonesia. Kala itu, pemain Timnas Portugal itu melakukan aksi penanaman pohon mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Telaga Waja Benoa, Bali bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Momen para netizen Indonesia membandingkan Messi dan Ronaldo ini tampak dalam salah satu unggahan Twitter Berita Sepakbola Dunia. Dalam kolom komentar unggahan tersebut, banyak yang menyebut Messi adalah sosok yang sombong lantaran enggan turut serta bermain menghadapi Indonesia.

“Sudah jelas yo Ronaldo lebih baik lebih respeck terhadap Indo dari pada Messi,” tulis @Ceng_Hamzah.

“goat sesungguhnya hanya bang dodo, tidak cuma datang ke indo tapi juga menanam mangrove. #respekbangdodo,” tulis @HiBimmm.

“ronaldo we lho kon nandur uwet iseh gelem moro, messi angel,” tulis @apanfat.

Halaman:
1 2
      
