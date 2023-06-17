Erick Thohir Wacanakan Ada Hiburan di Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Mungkin Ada Nyanyi Sedikit

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mewacanakan akan ada hiburan di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Eks presiden Inter Milan itu mengatakan hal tersebut sebagai bentuk terobosan baru untuk menghibur penonton sekaligus memeriahkan duel bersejarah kedua tim.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB mendatang.

Sayangnya, laga yang sangat dinanti-nantikan oleh pencinta sepakbola Indonesia itu tanpa dihadiri oleh sang megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi. Selain itu, dua pemain La Albiceleste-julukan Timnas Argentina- lainnya yakni Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi juga dipastikan absen pada laga tersebut.

Kendati tanpa dihadiri Lionel Messi, Erick Thohir ingin membuat pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina lebih meriah lagi. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mewacanakan akan mengadakan terobosan baru pada laga nanti.

Salah satunya adalah menggelar hiburan musik terlebih dahulu sebelum kick off laga bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina. Namun, Erick Thohir memastikan bahwa terobosan baru yang ia wacanakan itu akan tetap mentaati peraturan FIFA.