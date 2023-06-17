Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Duel Sengit Cosmo JNE vs Giga FC Berakhir Imbang 4-4

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:25 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Duel Sengit Cosmo JNE vs Giga FC Berakhir Imbang 4-4
Cosmo JNE dan GIGA FC bermain imbang 4-4 (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 akan dibahas di sini. Pertandingan sengit terjadi ketika GIGA FC Kota Metro menghadapi Cosmo JNE Jakarta di kandangnya, GIGA Arena pada Sabtu (17/6/2023) dan berakhir imbang 4-4.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE

Kedua tim sama-sama bermain agresif sejak menit pertama demi colong start lebih dulu. Keduanya pun sudah saling serang sedari awal.

Namun demikian, Cosmo JNE yang bermain lebih efektif sukses mencetak gol lebih dulu lewat Reza Yamani (3’). Keunggulan itu membuat GIGA FC bermain lebih ofensif untuk menyamakan kedudukan.

Alhasil, Muhammad Ridwan pun sukses mencetak gol penyeimbang padamenit ke-11. Laga beralnjut dengan sengit di antara kedua tim yang saling serang dan Cosmo JNE mengembalikan keunggulannya lewat Dewa Rizki pada menit ke-16.

Sayangnya, keunggulan tidak berlangsung lama setelah GIGA FC kembali berhasil menyamakan kedudukan satu menit kemudian. Adalah Imron Rosyadi (17’) yang berhasil menceploskan bola ke gawang Cosmo JNE. Babak pertama selesai dengan skor sama kuat 2-2.

Halaman:
1 2
      
