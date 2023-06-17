Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Kesan Pemain Timnas Argentina di Indonesia Jelang Lawan Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:16 WIB
Erick Thohir Ungkap Kesan Pemain Timnas Argentina di Indonesia Jelang Lawan Timnas Indonesia
Erick Thohir menyambut pemain Timnas Argentina di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ungkap kesan pemain Timnas Argentina di Indonesia jelang lawan Timnas Indonesia. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- cukup terkesan dengan pelayanan yang didapat di Indonesia.

Ya, pasukan Timnas Argentina akan menjajal Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB mendatang.

Timnas Argentina

Sebelumnya, Timnas Argentina baru saja menang 2-0 atas Australia di laga FIFA Matchday Juni 2023 di Beijing, China. Setelah itu, tim besutan Lionel Messi tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB.

Kedatangan skuad Timnas Argentina itu pun disambut hangat oleh Erick Thohir dan jajarannya. Setelah bertemu dengan para pemain Timnas Argentina, Erick Thohir mengaku dirinya belum berbincang-bincang dengan Alejandro Garnacho dkk karena mereka kelelahan.

"Enggak (soal ngobrol dengan pemain Argentina), udah malem, ngantuk mereka juga capek, sekarang ada di hotel," beber Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Garuda Store, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

"Hari ini masih di hotel. Saya engga ngikutin. Mereka mungkin breakfast tadi, fitness, baru nanti sore mereka latihan di sini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
