HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Tanda Tangan dan Foto Bareng, Fans Timnas Argentina Mulai Menyemut di Kawasan SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:05 WIB
Demi Tanda Tangan dan Foto Bareng, Fans Timnas Argentina Mulai Menyemut di Kawasan SUGBK
Ruben, fans Timnas Argentina berburu tanda tangan para pemain (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

DEMI tanda tangan dan foto bareng, fans Timnas Argentina mulai menyemut di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sejumlah fans La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – mulai terlihat berada di sekitaran Hotel Fairmont pada Sabtu (17/6/2023).

Timnas Argentina sudah tiba di Jakarta sejak Jumat 16 Juni 2023 lalu jelang menghadapi Timnas Indonesia. Namun, penjagaan akan para pemain Timnas Argentina ditingkatkan luar biasa sehingga para fans sulit mendekat.

Timnas Argentina

Bahkan, tempat menginap para pemain Timnas Argentina pun dirahasiakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang sudah mengatakan bahwa ini merupakan langkah keamanan yang diterapkan oleh pihaknya.

Namun, desas-desus di media sosial mengatakan bahwa Timnas Argentina menginap di Hotel Fairmont. Alhasil, sejumlah fans pun bermunculan dengan mengenakan seragam Timnas Argentina yang siap ditandatangani para pemain.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Hotel Fairmont, beberapa fans Argentina terlihat lalu-lalang. Mereka membawa jersey Timnas Argentina dengan harapan dapat ditandatangani oleh para pemain tim itu.

Halaman:
1 2
      
