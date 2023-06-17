Advertisement
Lionel Messi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir: Saya Sedih!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:21 WIB
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons soal Lionel Messi absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku dirinya sedih lantaran La Pulga -julukan Lionel Messi- tidak bisa ikut bersama rombongan Timnas Argentina ke Indonesia.

"Ketika Messi tidak memilih datang ke Indonesia tentu saya sedih. Apalagi saya juga dukung Messi," ungkap Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Garuda Store, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Erick Thohir

Sekadar diketahui, Lionel Messi bersama Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen saat Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di SUGBK pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB mendatang.

Kendati tanpa dihadiri Lionel Messi, Erick Thohir mengatakan bahwa tidak masalah jika Timnas Indonesia tidak diapresiasi oleh pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu. Pasalnya, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- di bawah asuhan Lionel Scaloni membawa sejumlah pemain bintang lainnya.

Di antaranya pemain yang masih muda seperti Alejandro Garnacho, Julian Alvarez, hingga Enzo Fernandez. Menurut Erick Thohir, kehadiran mereka pada laga nanti akan membawa pengalaman yang baik bagi skuad Timnas Indonesia.

"Tapi, kalau memang kita enggak diapresiasi ya gak apa-apa. Masih banyak bintang lain kok, banyak bintang muda lain lagi tumbuh," kata Erick Thohir.

"Dan juga seperti yang saya bilang ketika Timnas Argentina datang banyak bintang lain yang luar biasa, Julian Alvarez Manchester City dan macem-macem lainnya. Saya rasa ini hal yang positif untuk Indonesia," tambahnya.

