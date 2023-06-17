Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK, Live dan Eksklusif di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Senin (19/6/2023), dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

Skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – telah mendarat di Jakarta pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Tim asuhan Lionel Scaloni itu langsung disambut oleh jajaran PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir.

Timnas Argentina melawat ke Jakarta untuk laga FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin (19/6/2023) mendatang, dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

Sang juara dunia 2022 tiba di Jakarta setelah melalui sekitar selama sepekan terakhir di China. Sebab, mereka harus melakoni laga kontra Australia terlebih dulu di Workers Stadium, Beijing, China, pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.

Argentina menang 2-0 dalam laga itu, dengan Lionel Messi mencetak sebuah gol dan turut andil dalam penciptaan gol lainnya oleh German Pezzella. Sayangnya, sang megabintang tidak ikut ke Jakarta.