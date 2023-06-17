Ini Makna Kain dari Timor yang Dikalungkan Erick Thohir kepada Timnas Argentina saat Tiba di Indonesia

JAKARTA – Makna kain dari Timor yang dikalungkan Erick Thohir kepada Timnas Argentina saat tiba di Indonesia terungkap. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa kain itu merupakan simbol persahabatan dan keramahan.

Dengan mengalungkan kain itu, Erick juga ingin memperkenalkan budaya Indonesia kepada Timnas Argentina. Pengalungan kain sendiri dilakukan Erick saat Timnas Argentina tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB.

Bisa dibilang, penyambutan tim besutan Lionel Scaloni itu tidak begitu meriah. Mengingat, para suporter memang tidak diperkenankan untuk hadir menyambut La Albiceleste.

Erick sendiri menyambut langsung Timnas Argentina yang tiba di Tanah Air. Pada kesempatan itu, skuad berjuluk La Albiceleste dikalungi kain dari Timor. Erick Thohir pun membeberkan mengapa skuad Timnas Argentina dikalungi kain dari Timor, bukan dengan bunga seperti pada umumnya.

"Kalau dikalungi bunga sudah biasa kan. Kain dari Timor selain simbol persahabatan dan keramahtamahan yang menjadi ciri dari bangsa kita, juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia," ujar Erick Thohir, dikutip dari situs resmi PSSI, Sabtu (17/6/2023).

"Apalagi, ini kunjungan pertama timnas Argentina, yang juga peringkat satu dunia ke Indonesia. Jadi harus kita hargai kedatangan timnas yang bertabur bintang dunia itu," lanjutnya.