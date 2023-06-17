Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Halus FC Disikat IPC Pelindo 1-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:46 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Halus FC Disikat IPC Pelindo 1-2
Laga Halus FC vs IPC Pelindo di Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Halus FC vs IPC Pelindo sudah diketahui. Halus FC pun keok dari IPC Pelindo dengan skor 1-2.

Laga Halus FC vs IPC Pelindo digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung, Sabtu (17/6/2023) siang WIB. Ini merupakan pertandingan pekan ke-14 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Halus FC vs IPC Pelindo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

IPC Pelindo membuka laga dengan apik. Mereka bisa unggul cepat berkat gol Fadillah Ramadhan. IPC Pelindo unggul 1-0.

Tertinggal, Halus FC tak tinggal diam. Mereka berusaha mengejar. Sejumlah ancaman pun berusaha dibangun. Tetapi, belum ada yang bisa membuahkan hasil manis.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit. Pasalnya, baik IPC Pelindo maupun Halus FC saling jual beli serangan. Peluang demi peluang pun sempat diciptakan masing-masing tim.

Hingga akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. IPC Pelindo untuk sementara unggul 1-0 atas Halus FC.

