Kocak! Kiper Timnas Argentina Geronimo Rulli Beri Kisi-Kisi Tempat La Albiceleste Menginap di Jakarta dengan Cara Begini

KIPER Timnas Argentina Geronimo Rulli beri kisi-kisi tempat La Albiceleste menginap di Jakarta dengan cara yang kocak. Kiper Ajax Amsterdam tersebut menyematkan sticker pertanda lokasi dengan nama “Dapurku”.

Skuad La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – telah mendarat di Jakarta sejak Jumat 16 Juni 2023 malam kemarin WIB. Mereka ke Jakarta untuk agenda laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Timnas Indonesia.

Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 mendatang. Ini menjadi laga kedua Timnas Argentina di FIFA Matchday ini setelah mengalahkan Australia 2-0 di Beijing, China, Kamis 15 Juni 2023 lalu.

Jauh-jauh hari sebelum pertandingan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan privasi, termasuk tempat menginap akan dirahasiakan. Bandara Soekarno-Hatta pun dijaga ketat ketika Timnas Argentina dijadwalkan mendarat.

Demikian pula dengan tempat menginap sehingga para fans menebak-nebak mengenai hal ini. Namun demikian, kiper Timnas Argentina, Geronimo Rulli, malah membeberkan tempat menginapnya lewat unggahan Instagram Story pada akun @gerorulli.