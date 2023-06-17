Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Kondisi Terkini SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:18 WIB
Begini Kondisi Terkini SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Suasana terkini SUGBK jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: MPI/Maulana Yusuf)
A
A
A

KONDISI terkini Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, duel Timnas Indonesia kontra Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 ini bakal digelar pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di SUGBK, Jakarta.

Sebelumnya, skuad Timnas Indonesia sudah tiba lebih dulu di Jakarta sejak Kamis 15 Juni 2023. Atau satu hari setelah skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ditahan imbang Palestina 0-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023 yang dihelat pada Rabu 14 Juni 2023 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Argentina

Sementara itu, skuad Timnas Argentina sudah tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Agenda terdekat yang akan dilakukan pasukan Lionel Scaloni tersebut adalah menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini, Sabtu (17/6/2023) secara tertutup.

Berdasarkan pantauan Okezone, kondisi terkini Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini, Sabtu (17/6/2023) siang WIB terpantau kondusif dan masih sepi dari pengunjung. Terlihat, sejumlah petugas membatasi pengunjung untuk masuk ke area SUGBK.

Saat Okezone hendak masuk ke area SUGBK pun, petugas meminta untuk memperlihatkan identitas alias id card. Hal itu sebagai upaya panitia penyelenggara laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam menetralisir SUGBK agar tetap kondusif dan aman.

Terlepas dari hal itu, sejumlah stan sudah dipasang di berbagai lokasi sekitar area SUGBK. Itu artinya, pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina nanti diprediksi akan berlangsung meriah dan dipadati penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193148/timnas_indonesia_kedapatan_lawan_sisa_di_fifa_series_2026_okezone-8Grb_large.jpg
Timnas Indonesia Kebagian Lawan Mudah di FIFA Series 2026, Negara Top Dunia Berkumpul di Selandia Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193135/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_shin_tae_yong_ke_timnas_indonesia_fifacom-MTRI_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Adik Valentino Rossi Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement