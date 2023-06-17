Begini Kondisi Terkini SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina

KONDISI terkini Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, duel Timnas Indonesia kontra Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 ini bakal digelar pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di SUGBK, Jakarta.

Sebelumnya, skuad Timnas Indonesia sudah tiba lebih dulu di Jakarta sejak Kamis 15 Juni 2023. Atau satu hari setelah skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ditahan imbang Palestina 0-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023 yang dihelat pada Rabu 14 Juni 2023 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Sementara itu, skuad Timnas Argentina sudah tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Agenda terdekat yang akan dilakukan pasukan Lionel Scaloni tersebut adalah menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini, Sabtu (17/6/2023) secara tertutup.

Berdasarkan pantauan Okezone, kondisi terkini Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini, Sabtu (17/6/2023) siang WIB terpantau kondusif dan masih sepi dari pengunjung. Terlihat, sejumlah petugas membatasi pengunjung untuk masuk ke area SUGBK.

Saat Okezone hendak masuk ke area SUGBK pun, petugas meminta untuk memperlihatkan identitas alias id card. Hal itu sebagai upaya panitia penyelenggara laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam menetralisir SUGBK agar tetap kondusif dan aman.

Terlepas dari hal itu, sejumlah stan sudah dipasang di berbagai lokasi sekitar area SUGBK. Itu artinya, pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina nanti diprediksi akan berlangsung meriah dan dipadati penonton.