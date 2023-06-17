Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Soroti Latihan Timnas Indonesia yang Ditutupi Kain Hitam, Jelang Hadapi Timnas Argentina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:13 WIB
Media Argentina Soroti Latihan Timnas Indonesia yang Ditutupi Kain Hitam, Jelang Hadapi Timnas Argentina
Timnas Indonesia latihan ditutupi kain hitam jelang lawan Argentina. (Foto: PSSI)
MEDIA Argentina, Ole, menyoroti latihan Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia menjalani sesi latihan ditutupi dengan kain hitam.

Ya, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Argentina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Latihan Timnas Indonesia

Jelang duel itu, Shin Tae-yong terus mempersiapkan skuad Timnas Indonesia. Mereka pun sudah melakukan sesi latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, pada Kamis 16 Juni 2023. Itu merupakan sesi latihan perdana skuad Garuda di Jakarta seusai melawan Palestina.

Diketahui, duel Timnas Indonesia vs Palestina digelar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Dalam laga itu, skuda Garuda yang tampil apik mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0.

Kini, di sesi latihan jelang melawan Argentina, pemandangan tak biasa tersaji di lokasi latihan. Pada sesi latihan tersebut, seluruh pinggir lapangan ditutupi dengan kain hitam sehingga tidak ada yang bisa melihat Timnas Indonesia berlatih di dalam lapangan.

Selain itu, sesi latihan juga mendapat penjagaan yang cukup ketat. Situasi itu menjadi sorotan dari media Argentina, Ole. Mereka bahkan penasaran kenapa harus sampai seperti itu, mengingat ini adalah pertandingan uji coba.

“Tidak biasa, sebelum pertandingan persahabatan dengan Argentina, pelatih Timnas Indonesia menutupi latihan dengan kain hitam,” tulis laporan Ole dalam situsnya, Sabtu (17/6/2023).

“Penasaran, tentu saja, mengingat ini hanya sebuah pertandingan persahabatan,” lanjutnya.

Kejadian seperti itu memang sangat jarang terjadi. Pasalnya, Timnas Indonesia tidak biasanya menggelar latihan secara tertutup dan ketat seperti itu.

