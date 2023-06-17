Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Kalahkan Timnas Argentina, Timnas Indonesia Ulangi Sejarah 49 Tahun Lalu!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:11 WIB
Jika Kalahkan Timnas Argentina, Timnas Indonesia Ulangi Sejarah 49 Tahun Lalu!
Timnas Indonesia hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JIKA kalahkan Timnas Argentina, Timnas Indonesia bakal ulangi sejarah 49 tahun yang lalu. Sejarah tersebut adalah mengalahkan juara dunia dua kali, Timnas Uruguay, pada tahun 1974 silam.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya di FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya, skuad asuhan Shin Tae-yong menahan Palestina tanpa di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Timnas Argentina

Kini, Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Laga ini akan dimainkan pada Senin 19 Juni 2023, mulai pukul 19.30 WIB.

Tentu, Timnas Argentina merupakan unggulan untuk meraih kemenangan. Namun demikian, tidak ada yang bisa dipastikan di sepakbola. Kejutan selalu bisa terjadi dalam olahraga ini.

Timnas Indonesia bahkan pernah mencatatkan sejarah dengan mengalahkan tim juara dunia, yaitu Timnas Uruguay. Itu terjadi di SUGBK pada 21 April 1974 silam dalam sebuah partai uji coba.

Skuad Garuda yang diperkuat oleh Ronny Pattinasarany, Sutan Harhara hingga Ronny Pasla memainkan dua laga kontra Uruguay. Secara mengejutkan, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1 pada saat itu.

Halaman:
1 2
      
