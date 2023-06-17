Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Tampil Perkasa, Bintang Timur Surabaya Bantai Sadakata FC 4-1!

Laga Bintang Timur Surabaya vs Sadakata FC di Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 yang menampilan Bintang Timur Surabaya (BTS) vs Sadakata FC sudah rampung digelar. Hasilnya, BTS yang tampil perkasa menang telak dengan skor 4-1.

Laga BTS vs Sadakata FC digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung, Sabtu (17/6/2023) pukul 10.00 WIB. Ini merupakan laga pekan ke-14 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

BTS dihadapkan duel sengit di awal laga. Meski begitu, Bintang Timur Surabaya beberapa kali bisa menebar ancaman ke gawang Sadakata FC.

Sayangnya, serangan yang dibawangun di awal laga gagal berbuah gol. Pasalnya, kiper Sadakata FC yakni Rifki bekerja apik dalam mengawal gawangnya.

Setelah kesulitan, Bintang Timur Surabaya akhirnya berhasil membuka keran golnya. Adalah Firman Ardiansyah yang sukses mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa timnya unggul 1-0 atas Sadakata FC.

Tertinggal, Sadakata FC mencoba merespons gol tersebut di sisa waktu yang ada. Namun sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, skor tidak berubah. Bintang Timur Surabaya unggul sementara dengan skor 1-0.