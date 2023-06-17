Jadwal dan Panduan Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK

JADWAL dan panduan penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Duel Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 itu bakal dimainkan pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Sebanyak 60 ribu tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina yang disediakan PSSI telah ludes terjual. Dengan demikian, SUGBK yang berkapasitas sekira 77 ribu penonton itu akan dipenuhi oleh suporter Timnas Indonesia yang antusias menyaksikan laga tersebut.

Namun, sebelum menyaksikan pertandingan bersejarah antara Timnas Indonesia vs juara Piala Dunia 2022 itu, suporter harus menukarkan tiket terlebih dahulu. Lantas, kapan dan bagaimana cara penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Menurut rilis resmi PSSI di akun Instagram @pssi, jadwal penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina dimulai sejak 16 hingga 19 Juni 2023 atau selama empat hari. Penukaran tiket tersebut dilakukan di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta, pukul 10.00-17.00 WIB.

Untuk 16 Juni 2023, penukaran tiket khusus untuk pembeli tiket kategori 3. Kemudian, pada 17-18 Juni 2023, untuk semua kategori, serta 19 Juni 2023 untuk semua kategori khusus penonton dari luar Jabodetabek. Lalu, bagaimana cara penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Pertama, Anda harus menunjukkan e-tiket yang telah diterima melalui email. E-tiket juga bisa didapatkan melalui menu "Your Orders" pada aplikasi atau situs tiket.com. Setelah itu, QR code pada e-tiket akan dipindai oleh petugas lapangan.

Selanjutnya, e-tiket boleh dicetak atau hanya ditunjukkan melalui ponsel pada saat penukaran. Ketika melakukan penukaran tiket wajib menunjukkan kartu identitas (KTP/paspor/SIM) yang didaftarkan saat melakukan pembelian.

Setelah QR code terverifikasi, e-tiket akan ditukar menjadi gelang. Penonton akan mendapat gelang sesuai dengan kategori tiket yang dibeli. Pembeli tiket kategori VIP Barat, VIP Timur, kategori 1, dan kategori 2 akan mendapat nomor kursi.

Berikutnya, nomor kursi akan diberikan pada saat penukaran tiket dengan sistem "first come, first serve" alias siapa cepat, dia dapat. Penonton di kategori 3 tidak akan mendapat nomor kursi dan bebas duduk di mana saja, namun wajib masuk sesuai dengan zona yang dipilih.