Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Panduan Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:03 WIB
Jadwal dan Panduan Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan panduan penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Duel Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 itu bakal dimainkan pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Sebanyak 60 ribu tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina yang disediakan PSSI telah ludes terjual. Dengan demikian, SUGBK yang berkapasitas sekira 77 ribu penonton itu akan dipenuhi oleh suporter Timnas Indonesia yang antusias menyaksikan laga tersebut.

Timnas Argentina tiba di Indonesia

Namun, sebelum menyaksikan pertandingan bersejarah antara Timnas Indonesia vs juara Piala Dunia 2022 itu, suporter harus menukarkan tiket terlebih dahulu. Lantas, kapan dan bagaimana cara penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Menurut rilis resmi PSSI di akun Instagram @pssi, jadwal penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina dimulai sejak 16 hingga 19 Juni 2023 atau selama empat hari. Penukaran tiket tersebut dilakukan di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta, pukul 10.00-17.00 WIB.

Untuk 16 Juni 2023, penukaran tiket khusus untuk pembeli tiket kategori 3. Kemudian, pada 17-18 Juni 2023, untuk semua kategori, serta 19 Juni 2023 untuk semua kategori khusus penonton dari luar Jabodetabek. Lalu, bagaimana cara penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Pertama, Anda harus menunjukkan e-tiket yang telah diterima melalui email. E-tiket juga bisa didapatkan melalui menu "Your Orders" pada aplikasi atau situs tiket.com. Setelah itu, QR code pada e-tiket akan dipindai oleh petugas lapangan.

Selanjutnya, e-tiket boleh dicetak atau hanya ditunjukkan melalui ponsel pada saat penukaran. Ketika melakukan penukaran tiket wajib menunjukkan kartu identitas (KTP/paspor/SIM) yang didaftarkan saat melakukan pembelian.

Setelah QR code terverifikasi, e-tiket akan ditukar menjadi gelang. Penonton akan mendapat gelang sesuai dengan kategori tiket yang dibeli. Pembeli tiket kategori VIP Barat, VIP Timur, kategori 1, dan kategori 2 akan mendapat nomor kursi.

Berikutnya, nomor kursi akan diberikan pada saat penukaran tiket dengan sistem "first come, first serve" alias siapa cepat, dia dapat. Penonton di kategori 3 tidak akan mendapat nomor kursi dan bebas duduk di mana saja, namun wajib masuk sesuai dengan zona yang dipilih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193074/kevin_diks-adqV_large.jpg
Bandingkan Liga Italia dengan Liga Jerman, Kevin Diks Mengaku Lebih Sreg dengan Bundesliga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193054/kevin_diks-6LiY_large.jpg
Kisah Kevin Diks dan Fiorentina: Kenangan Manis yang Menyisakan Urusan Belum Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/30/john_terry.jpg
John Terry Banjir Telepon Usai Enzo Maresca Didepak Chelsea, Diminta Jadi Pengganti?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement