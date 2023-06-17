Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penukaran Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Dimulai Hari Ini, Calo Tiket Bertebaran di Lokasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:45 WIB
Penukaran Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Dimulai Hari Ini, Calo Tiket Bertebaran di Lokasi
Penampakan antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Calo tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 mulai bertebaran di lokasi penukaran tiket fisik pertandingan tersebut. Mereka berusaha membeli tiket dari para suporter yang sudah memiliki tiket fisik.

Ya, hari ini, Sabtu (17/6/2023), penukaran tiket fisik laga Timnas Indonesia vs Argentina mulai dilakukan. Penukaran digelar di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, mulai pukul 10.00-17.00 WIB. 

Antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(Antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

MNC Portal Indonesia sedikit berdialog dengan salah satu calo yang enggan disebutkan namanya. Dia siap menampung tiket para suporter yang ingin batal menyaksikan laga itu.

Untuk kategori tiket, para calo mencari tiket kategori 1. Untuk harga tiket sendiri, kategori 1 dibanderol seharga Rp2.500.000.

"Kami beli sesuai harga. Sebab, para penonton, kan, batal," ujar calo tersebut.

"Semua tiket sebenarnya saya tampung. Akan tetapi, kalau bisa, kategori 1," sambungnya.

Penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina sendiri dilakukan hingga esok hari, yakni Minggu 18 Juni 2023. Salah satu petugas ticketing and service, Angger Budianto, mengatakan penukaran tiket hanya berlangsung di Wisma Serbaguna Senayan. Di sana, penonton bisa menukar semua kategori tiket, mulai dari VIP, Kategori 1, dan 2.

Telusuri berita bola lainnya
