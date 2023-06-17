Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap, Alasan Tempat Menginap Timnas Argentina Selama di Jakarta Dirahasiakan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:22 WIB
Terungkap, Alasan Tempat Menginap Timnas Argentina Selama di Jakarta Dirahasiakan
Timnas Argentina tiba di Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal tempat menginap Timnas Argentina selama berada di Jakarta harus dirahasiakan. Alasannya, semua itu merupakan bagian dari permintaan pihak Timnas Argentina demi menjaga keamanan dan kenyamanannya.

Ya, skuad Timnas Argentina telah tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Kedatangan Timnas Argentina bisa dibilang tidak mendapat sambutan meriah dari para suporter.

Timnas Argentina

Hal itu terjadi karena suporter tidak diperkenankan untuk hadir ke bandara. Tak hanya itu, PSSI juga tidak memberi informasi perihal waktu pasti terkait kedatangan La Albiceleste.

Selain waktu kedatangan, tempat menginap Timnas Argentina selama di Jakarta juga tidak diberi tahu kepada publik. Arya pun memberi penjelasan soal hal ini. Dia mengatakan bahwa semua itu permintaan dari pihak Argentina dan disepakati PSSI demi menjaga keamanan dan kenyamanan pasukan Lionel Scaloni.

“Mereka (Argentina) meminta keamanan dan kenyamanan untuk tim mereka,” ujar Arya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (17/6/2023).

“Dan itu wajar karena mereka adalah tim juara dunia. Jadi memang pasti seperti kita ketahui, di berbagai negara, mereka pasti akan diserbu oleh para fansnya dan itu membuat kenyamanan mereka terganggu juga,” sambungnya.

“Makannya mereka meminta kenyamanan dan keamanan mereka terjaga. Kita juga sudah sepakati dengan tidak memberi tahu dimana tempat mereka menginap, kapan mereka tiba di bandara dan sebagainya,” jelas Arya.

Halaman:
1 2
      
