HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina Dimulai Hari Ini, Antrean Langsung Mengular

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:36 WIB
Penukaran Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina Dimulai Hari Ini, Antrean Langsung Mengular
Penampakan antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 dimulai hari ini, Sabtu (17/6/2023). Antrean panjang pun langsung terjadi di lokasi penukaran tiket.

Penukaran tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina digelar di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Penukaran ini dapat dilakukan mulai hari ini, Sabtu (17/6/2023) sampai Minggu 18 Juni 202 mulai pukul 10.00-17.00 WIB setiap harinya.

Antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(Antrean penukaran tiket Timnas Indonesia vs Argentina. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di Wisma Serbaguna Senayan, antrean sudah terjadi sebelum loket dibuka. Itu menandakan begitu antusias publik sepak bola tanah air untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Argentina.

Tampaknya, publik sepakbola Indonesia tidak terpengaruh batalnya tiga bintang La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- hadir ke Indonesia. Ketiga bintang itu, yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi.

Halaman:
1 2
      
