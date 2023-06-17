Timnas Skotlandia Memimpin Grup A, Tantangan Berat Menanti Norwegia di Kualifikasi Euro 2024, Malam ini, LIVE di iNews!

MALAM ini, keseruan laga Kualifikasi Euro 2024 masih terus berlanjut. Kali ini, ada pertandingan dari Grup A yang mempertemukan Timnas Norwegia vs Skotlandia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Ulleval, Oslo, Norwegia, Sabtu (17/6/2023).

Laga kali ini cukup berat bagi tuan rumah, Norwegia. Pasalnya, mereka harus bermain melawan pemuncak klasemen, Skotlandia.

Kedua tim itu sama-sama telah melakoni dua laga. Norwegia baru memperoleh 1 poin saat melawan Georgia. Sementara itu, Skotlandia berhasil meraih hasil penuh, yaitu 6 poin, usai kalahkan Siprus dan Spanyol.

Bagi Norwegia, mereka butuh 3 poin untuk memperbaiki posisi klasemen. Martin Odegaard dan Erling Haaland diprediksi akan diturunkan demi memperkuat lini depan Norwegia dan pastinya hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi Norwegia.

Di Liga Inggris, Erling Haaland tampil impresif membantu Manchester City meraih Trable Winner. Odegaard pun tampil apik bersama Arsenal dan berkontribusi pada posisi zona Liga Champions untuk musim depan.

Sedangkan, dari tim lawan, Skotlandia akan mengandalkan Scott McTominay dan Andrew Robertson di lini tengah. Meski sering tampil di sisi kiri, Andrew Robertson juga piawai bermain sebagai gelandang kiri.