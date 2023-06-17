Pesepakbola Keturunan yang Batal Dinaturalisasi Resmi Dikontrak Klub Kasta Kedua Liga Belanda Willem II

Zico Soree kala menjalani laga uji coba bersama Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/@zicojs_)

PESEPAKBOLA keturunan Indonesia yang batal dinaturalisasi, Zico Soree, mencuri perhatian. Pasalnya, Zico Soree baru saja resmi dikontrak klub kasta kedua Liga Belanda, yakni Willem II.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Willem II di akun Instagram resminya, @wilemii. Dalam unggahan itu, bukan hanya perekrutan Soree saja yang resmi disampaikan, tetapi ada dua pemain lainnya.

“Matoug, Soree, dan Engels menandatangani kontrak mereka sore ini di stadion Koning Willem II,” tulis akun Willem II di Instagram.

Zico Soree sendiri diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Ia pun sempat jadi sorotan para pencinta sepakbola Indonesia karena disebut-sebut bakal jadi salah satu pemain keturunan yang membela Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

Tetapi, Soree akhirnya gagal dinaturalisasi. Hal ini cukup mengecewakan karena Soree punya kualitas apik sebagai penyerang tengah.