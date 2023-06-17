Kecewa Bukan Main, Hansi Flick Ungkap Penyebab Timnas Jerman Kalah 0-1 dari Polandia

WARSAWA – Pelatih Timnas Jerman, Hansi Flick, kecewa bukan main atas kekalahan timnya dari Timnas Polandia di laga uji coba. Dia pun membeberkan penyebab kekalahan tersebut.

Flick mengatakan Timnas Jerman bermain cukup buruk di babak pertama. Meski begitu, sejatinya timnya berhasil melakukan perubahan signifikan di babak kedua.

Tetapi, perubahan permainan yang dilakukan Der Panzer -julukan Timnas Jerman- tetap tak cukup membawa mereka meraih hasil manis. Alhasil, kekalahan pun tak terelakkan.

“Hasilnya benar-benar mengecewakan. Kami terlalu gelisah di babak pertama, kecepatannya tidak ada, kami tidak menciptakan peluang yang cukup meyakinkan untuk mencetak gol,” kata Flick, dilansir dari akun twitter @iMiaSanMia, Sabtu (17/6/2023).

“Kami meningkat di babak kedua dan menciptakan peluang, tetapi Szczesny melakukan penyelamatan luar biasa,” lanjutnya

Ya, Timnas Jerman kalah tipis 0-1 saat melawat ke markas Polandia di Stadion Warsawa, Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB. Satu buah gol yang bersarang ke gawang Ter Stegen itu dicetak oleh Jakub Kiwior pada menit ke-31.

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif yang dimiliki Timnas Jerman. Mereka gagal menang dalam tiga laga terakhirnya.