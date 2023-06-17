Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina Mendarat di Indonesia, Lionel Messi dan Angel Di Maria Tiba di Barcelona

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:15 WIB
Timnas Argentina Mendarat di Indonesia, Lionel Messi dan Angel Di Maria Tiba di Barcelona
Lionel Messi bersama Angel di Maria dan Nicolas Otamendi tiba di Barcelona. (Foto: Twitter/@albicelestetalk)
TIMNAS Argentina sudah mendarat di Indonesia jelang melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, Timnas Argentina datang tanpa kehadiran sejumlah pemain bintangnya, termasuk Lionel Messi.

Keberadaan Messi pun kemudian jadi sorotan. Dalam unggahan akun Twitter @Albicelestalk, keberadaan pemain berjuluk La Pulga itu pun terungkap.

Lionel Messi

Kini, Messi berada di Barcelona, Spanyol. Tak sendirian, dia bersama dua pemain bintang lainya di Timnas Argentina, yakni Angel Di Maria dan juga Nicolas Otamendi.

Akun itu mengunggah video Messi, Di Maria, dan juga Otamendi yang baru keluar dari dalam mobil. Mereka sama-sama membawa sebuah tas ransel. Messi sendiri tampil santai dengan kaus hitam dan celana pendek.

Setelah turun dari mobil, Messi langsung disambut sejumlah penggemar yang mengenakan jersey Timnas Argentina. Messi kemudian menghampiri sejumlah fans yang meminta tanda tangannya.

“Messi, Di Maria, Otamendi di Barcelona,” tulis keternagan akun @Albicelestalk.

