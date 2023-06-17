Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Thailand Hari Ini: Gajah Perang Gagal Perlebar Jarak dengan Skuad Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:06 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Thailand Hari Ini: Gajah Perang Gagal Perlebar Jarak dengan Skuad Garuda
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Timnas Thailand Hari Ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia dan Thailand pada hari ini, Sabtu (17/6/2023) akan dibahas Okezone di artikel ini. Baik Timnas Indonesia dan Thailand sejauh ini sudah memainkan satu laga FIFA Matchday Juni 2023, tentu hasil dari pertandingan tersebut akan berpengaruh untuk posisi kedua tim tersebut.

Sayangnya, Thailand justru gagal memperlebar jarak dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka yang berjumpa Taiwan di Stadion Nasional Kaohsiung, pada Jumat 16 Juni 2023 kemarin justru berakhir imbang 2-2.

Bagi Thailand yang kini menempati peringkat 114 FIFA jelas hasil tersebut bukanlah hal yang baik. Apalagi lawan mereka, Taiwan berada di posisi yang jauh lebih rendah, bahkan di bawah Timnas Indonesia, yakni peringkat 156 dunia.

Sehingga dapat dipastikan Thailand takkan menambah poin, malahan kemungkinan besar mereka akan mendapatkan pengurangan poin. Tentu hal tersebut membuat Thailand kesulitan mengejar Kazakhstan yang bertengger di peringkat 113 FIFA, sekaligus gagal memperlebar jarak poin dengan Timnas Indonesia.

Timnas Thailand

Sementara itu, skuad Garuda juga sejatinya meraih hasil imbang 0-0 kala melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Namun, karena peringkat Palestina lebih tinggi, yakni 93 dan Timnas Indonesia menempati posisi 149 FIFA, maka skuad Garuda tetap mendapatkan poin.

Halaman:
1 2
      
