Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beredar Foto Lionel Messi Tiba di Indonesia, Netizen: Editannya Jelek Banget!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:55 WIB
Beredar Foto Lionel Messi Tiba di Indonesia, Netizen: Editannya Jelek Banget!
Lionel Messi kala berlatih bersama Timnas Argentina. (Foto: AFA)
A
A
A

KEDATANGAN Timnas Argentina di Indonesia jelang melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 terus mencuri perhatian. Potret-potretnya pun terus jadi sorotan, termasuk foto editan yang menunjukkan Lionel Messi ikut mendarat di Indonesia.

Ya, Timnas Argentina sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Pasukan Lionel Scaloni pun langsung disambut dengan karpet merah.

Lionel Messi

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terlihat dalam penyambutan tersebut. Dia mengalungkan sebuah kain kepada Presiden Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, sebagai tanda penyambutan.

Beberapa pemain dan staf kepelatihan kemudian menyusul langkah Tapia dan Scaloni melewati karpet merah. Mereka terlihat tersenyum semringah mendapat sambutan hangat dari Indonesia.

Potret-potret kehadiran skuad Timnas Argentina ini pun turut diunggah oleh akun Instagram resmi AFA. Namun sayang, tak ada penampakan kehadiran Lionel Messi.

Meski begitu, netizen tampak tak kehabisan akal. Mereka mengedit foto Messi di tengah potret kehadiran para pemain Timnas Argentina ke Indonesia. Messi pun mengenakan pakaian sama dengan pemain lainnya, yakni kaus putih dan celana pendek biru. Tak lupa, dia juga menggendong tas ransel di pundaknya, seperti pemain lainnya.

Sontak, foto yang diunggah akun @idextratime ini langsung ramai dikomentari netizen karena paham betul Messi tak ikut datang ke Indonesia. Mereka menyebut editan fotonya jelek. Tentunya, unggahan dan komentar ini hanya bagian dari kelakar semata

“Malu jelek banget ini ngeditnya,” komentar akun call***

“Masa GOAT gak dikasih syal. Kurang bagus milih fotonya atau potong aja bagian bawah biar gak keliatan melayang gitu,” komentar akun @oli***

“Kakinya melayang,” tulis akun @theread*** mengomentari hasil editan foto itu.

“Bang Messi mampir dulu beli nasi uduk katanya,” kelakar akun @fruit**

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193074/kevin_diks-adqV_large.jpg
Bandingkan Liga Italia dengan Liga Jerman, Kevin Diks Mengaku Lebih Sreg dengan Bundesliga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193054/kevin_diks-6LiY_large.jpg
Kisah Kevin Diks dan Fiorentina: Kenangan Manis yang Menyisakan Urusan Belum Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/mark_lona_mempertegas_transformasi_dari_golf_app.jpg
Dari Golf ke Active Wear, Mark & Lona Serius Garap Dunia Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement