Beredar Foto Lionel Messi Tiba di Indonesia, Netizen: Editannya Jelek Banget!

KEDATANGAN Timnas Argentina di Indonesia jelang melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 terus mencuri perhatian. Potret-potretnya pun terus jadi sorotan, termasuk foto editan yang menunjukkan Lionel Messi ikut mendarat di Indonesia.

Ya, Timnas Argentina sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Pasukan Lionel Scaloni pun langsung disambut dengan karpet merah.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terlihat dalam penyambutan tersebut. Dia mengalungkan sebuah kain kepada Presiden Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Tapia, sebagai tanda penyambutan.

Beberapa pemain dan staf kepelatihan kemudian menyusul langkah Tapia dan Scaloni melewati karpet merah. Mereka terlihat tersenyum semringah mendapat sambutan hangat dari Indonesia.

Potret-potret kehadiran skuad Timnas Argentina ini pun turut diunggah oleh akun Instagram resmi AFA. Namun sayang, tak ada penampakan kehadiran Lionel Messi.

Meski begitu, netizen tampak tak kehabisan akal. Mereka mengedit foto Messi di tengah potret kehadiran para pemain Timnas Argentina ke Indonesia. Messi pun mengenakan pakaian sama dengan pemain lainnya, yakni kaus putih dan celana pendek biru. Tak lupa, dia juga menggendong tas ransel di pundaknya, seperti pemain lainnya.

Sontak, foto yang diunggah akun @idextratime ini langsung ramai dikomentari netizen karena paham betul Messi tak ikut datang ke Indonesia. Mereka menyebut editan fotonya jelek. Tentunya, unggahan dan komentar ini hanya bagian dari kelakar semata

“Malu jelek banget ini ngeditnya,” komentar akun call***

“Masa GOAT gak dikasih syal. Kurang bagus milih fotonya atau potong aja bagian bawah biar gak keliatan melayang gitu,” komentar akun @oli***

“Kakinya melayang,” tulis akun @theread*** mengomentari hasil editan foto itu.

“Bang Messi mampir dulu beli nasi uduk katanya,” kelakar akun @fruit**