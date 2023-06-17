Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Foto-Foto Pemain Timnas Argentina saat Tiba di Indonesia: Rodrigo De Paul Dkk Langsung Disambut Erick Thohir!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:05 WIB
Foto-Foto Pemain Timnas Argentina saat Tiba di Indonesia: Rodrigo De Paul Dkk Langsung Disambut Erick Thohir!
Momen Rodrigo De Paul bertemu dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Ist)
A
A
A

TANGERANG – Ketua Umum (PSSI) Erick Thohir, menjadi orang pertama yang menyambut Tim Nasional (Timnas) Argentina saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Tak hanya sekadar menyapa dan menyalami para pemain dan staf Argentina, Ketum PSSI itu juga memberikan kain selendang khas Indonesia.

Argentina sendiri datang dari Beijing, China. Mereka baru saja menang 2-0 atas Australia di laga FIFA Matchday Juni 2023.

Total 24 pemain Timnas Argentina siap melawan Timnas Indonesia. Tiga orang yang minus dari skuad asuhan Lionel Scaloni adalah Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, dan Lionel Messi.

Tentu absennya ketiga nama tersebut sangat disayangkan, terutama Messi. Namun, di skuad Timnas Argentina juga banyak pemain top yang akan bermain membela Argentina vs Timnas Indonesia.

Ketum PSSI, Erick Thohir bahkan sudah berjumpa dan foto bersama para pemain bintang Argentina tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut Foto-Foto Pemain Timnas Argentina saat Tiba di Indonesia:

Emiliano Martinez

(Emiliano Martinez)

Erick Thohir menyambut kiper utama Timnas Argentina, Emiliano Martinez yang kini bermain di Liga Inggris bersama Aston Villa.

Alejandro Garnacho

(Alejandro Garnacho)

Ketum PSSI bersama bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Beredar rumor Garnacho akan menjadi starter di laga melawan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
