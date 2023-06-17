Hasil Timnas Polandia vs Jerman di Laga Uji Coba: Robert Lewandowski Cs Permalukan Der Panzer

WARSAWA – Tim Nasional (Timnas) Polandia berhasil mempermalukan Timnas Jerman di laga uji coba yang berakhir pada Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, Polandia tepatnya menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Jakub Kiwior pada menit ke-31.

Bermain di Stadion Nasional Warsawa, Polandia, tim berjuluk Der Panzer itu sejatinya menurunkan kekuatan terbaiknya. Namun, hal tersebut ternyata tak cukup untuk dapat membuat Robert Lewandowski dan kawan-kawannya tumbang.

Alhasil, tim asuhan Hansi Flick tersebut harus menerima kekalahan tipis dari Polandia.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama berakhir dengan Polandia unggul 1-0, berkat sundulan tajam dari Kiwior. Pertandingan berjalan alot dan tak banyak peluang tercipta di babak pertama tersebut.

Tercatat Timnas Jerman hanya dua kali mencetak peluang emas melalui Kai Havertz, yang memaksa Wojciech Szczesny melakukan penyelamatan masing-masing dari jarak jauh dan jarak dekat, sementara satu-satunya peluang nyata Polandia sebelum sundulan Kiwior berasal dari Kaminski yang sukses menguji Ter Stegen sebelum dinyatakan offside.

Lalu di babak kedua, Jerman mencoba bangkit dan terus menyerang gawang Polandia. Tapi, Szczesny melakukan penyelamatan sensasional untuk menyangkal peluang Gosens, Kimmich, Havertz, Thiaw, Wolf dan Goretzka di babak kedua tersebut.

Di saat Jerman menghasilkan peluang demi peluang untuk mencari gol penyama kedudukan, kiper Polandia justru tampil luar biasa. Tak ada peluang yang berbuah gol.