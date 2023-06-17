Hasil Timnas Malta vs Inggris di Kualifikasi Piala Eropa 2024: The Three Lions Pesta Gol!

ATTARD – Tim Nasional (Timnas) Inggris berhasil menang besar atas Malta di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB. Beraksi di Stadion National Taqali, Attard, Malta, tim berjuluk The Three Lions tersebut tepatnya menang dengan skor 4-0.

Menariknya, dua dari keempat gol di laga tersebut tercipta melalui tendangan penalti, yang mana dicetak oleh Harry Kane (31’) dan Callum Wilson (83’). Inggris juga mendapatkan hadiah gol dari pemain Malta yang melakukan aksi gol bunuh diri pada menit kedelapan, yaitu Ferdinan Apap.

Lalu penggawa Liverpool, Trent Alexander-Arnold, juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Alexander-Arnold tepatnya mencetak gol pada menit 28.

Dengan kemenangan besar itu, Inggris pun bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024. Total tim asuhan Gareth Southgate itu sudah mengoleksi sembilan poin dari tiga laga yang baru dimainkan.

Hal itu berarti Inggris sejauh ini selalu menang di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Tim yang paling mendekati posisi Inggris adalah Ukraina, yang baru bermain dua laga dan memiliki tiga poin.

Selanjutnya, Inggris akan melawan Makedonia Utara pada Selasa 20 Juni 2023 dini hari WIB.