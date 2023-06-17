Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Gibraltar vs Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Kylian Mbappe Cetak Gol, Les Bleus Menang 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |03:43 WIB
Hasil Timnas Gibraltar vs Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Kylian Mbappe Cetak Gol, <i>Les Bleus</i> Menang 3-0
Timnas Prancis menang 3-0 atas Gibraltar. (Foto: Reuters)
A
A
A

FARO – Tim Nasional (Timnas) Prancis menang 3-0 atas Gibraltar di laga lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB. Olivier Giroud, Kylian Mbappe, dan gol bunuh diri Aymen Mouelhi menjadi alasan Prancis berhasil menang 3-0 di laga tersebut.

Bermain di Stadion Algarve, Faro, Portugal, tim berjuluk Les Bleus itu pun merebut kemenangan penting. Kini Prancis bertengger di puncak klasemen Grup B dengan koleksi 9 poin dari tiga laga, yang berarti sejauh ini mereka selalu menang.

Jalannya Pertandingan

Prancis bermain menekan sejak menit pertama. Tak disangka, percobaan pertama justru berbuah manis karena Prancis langsung unggul berkat gol Girou di menit ketiga.

Lalu, gol tambahan untuk Prancis baru hadir lagi di pengujung babak pertama. Adalah Mbappe yang mencetak gol di menit 45+1.

Gibraltar vs Prancis

Setelah itu, Prancis menutup babak pertama dengan skor 2-0. Kemudian di babak kedua pertahanan Gibraltar semakin kukuh.

Prancis mencoba terus menekan tapi mereka tampak kesulitan. Pada akhirnya, Prancis masih ammpu menambah gol meski lewat gol bunuh diri pemain Gibraltar, yakni Aymen Mouelhi di menit 78.

Halaman:
1 2
      
