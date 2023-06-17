Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden AFA Terpukau dengan Sambutan PSSI saat Timnas Argentina Baru Tiba di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |03:24 WIB
Presiden AFA Terpukau dengan Sambutan PSSI saat Timnas Argentina Baru Tiba di Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden AFA, Claudio Fabian Tapia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Kedatangan Tim Nasional (Timnas) Argentina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, bisa dikatakan tidak terlalu meriah karena memang para suporter tidak boleh hadir untuk menyambut sang juara Piala Dunia 2022. Namun, Presiden Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Claudio Fabian Tapia, tetap senang dengan sambutan hangat yang dilakukan PSSI.

Ya, meski tidak ada suporter, Timnas Argentina tetap mendapatkan sambutan yang hangat dari para petinggi PSSI. Turut hadir dalam penyambutan itu adalah Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, Wakil Ketua Umum (Waketum) Zainudin Amali, dan beberapa anggota Komite Ekseskutif, seperti Arya Sinulingga dan Sumardji.

Sambutan sederhana itu ternyata tetap membuat pihak Argentina merasa senang. Apalagi mereka mendapatkan selendang ciri khas Indonesia ketika baru saja tiba di Tanah Air.

Hal itu semualah yang pada akhirnya membuat Claudio Tapia senang dengan sambutan yang diberikan PSSI. Tak lupa ia pun berterima kasih kepada PSSI dan Ketum Erick Thohir lantaran sudah berjuang untuk dapat mewujudkan pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina.

Timnas Argentina tiba di Indonesia

“Terima kasih banyak Indonesia, kepada Federasi Sepak Bola dengan Presidennya Erik Thohir, atas sambutan yang begitu hangat kepada Timnas Argentina kami. Kami sangat senang berada di sini,” terang Claudio Tapia, dikutip dari media Argentina, Ciudadano, Sabtu (17/6/2023).

Claudio Tapia sendiri menjadi salah satu orang pertama yang disambut Erick Thohir. Menteri BUMN tersebut pun menjadi orang yang mengalungi kain khas Indonesia itu kepada Claudio Tapia.

Halaman:
1 2
      
