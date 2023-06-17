Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Pamer Foto dengan Pemain Timnas Argentina yang Main di Liga Inggris, Fans Liverpool Emosi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |02:28 WIB
Erick Thohir Pamer Foto dengan Pemain Timnas Argentina yang Main di Liga Inggris, Fans Liverpool Emosi
Ketum PSSI, Erik Thohir bersama pemain Timnas Argentina, Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

TANGERANG – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir hadir saat Tim Nasional (Timnas) Argentina tiba di Indonesia. Ia bahkan menyambut secara langsung para pemain hingga staf pelatih Argentina saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB kemarin.

Meski tanpa Lionel Messi, Argentina pun datang dengan sejumlah pemain bintang yang berkarier di Liga inggris. Erick Thohir bahkan mengabadikan momen saat bersalaman dengan para pemain bintang Liga Inggris tersebut di akun media sosial pribadinya.

Menariknya, dalam posting-an Erick Thohir di twitter @erickthohir, ia justru membuat emosi fans Liverpool. Pasalnya dari empat foto yang ia pamerkan, tiga pemain diberitahukan klub bermainnya dan satu lagi tidak sama sekali.

Ketiga pemain yang dimaksud adalah Alejandro Garnacho (Manchester United), Julian Alvarez (Manchester City), dan Enzo Fernandez (Chelsea). Sementara saat mengenalkan Alexis Mac Allister, postingan Erick itu tidak menyertakan klubnya.

Timnas Argentina tiba di Indonesia (twitter/Argentina)

Mac Allister sendiri memang baru saja pindah tim, dari Brighton & Hove Albion ke Liverpool pada musim panas 2023 ini. Namun, nyatanya Erick lupa mencantumkan Liverpool sebagai klub Mac Allister.

“Selamat datang Timnas Argentina di Indonesia! Foto 1: Alejandro Garnacho (Manchester United), Foto 2: Enzo Fernandez (Chelsea), Foto 3: Julian Alvarez (Manchester City), Foto 4: Alexis Mac Allister. Sampai berjumpa di Stadion Gelora Bung Karno,” bunyi cuitan Erick di akun twitter @erickthohir, Sabtu (17/6/2023).

