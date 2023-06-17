Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikonfirmasi Lionel Scaloni, Ini Daftar Pemain Cadangan Timnas Argentina yang Berpotensi Turun Lawan Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |00:38 WIB
Dikonfirmasi Lionel Scaloni, Ini Daftar Pemain Cadangan Timnas Argentina yang Berpotensi Turun Lawan Timnas Indonesia
Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK pada Senin 19 Juni 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DIKONFIRMASI Lionel Scaloni, ini daftar pemain cadangan Timnas Argentina yang berpotensi turun lawan Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, skuad Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni akan menguji Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Laga Timnas Indonesia vs Argentina ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Namun, tiga bintang Timnas Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen pada laga tersebut karena memilih pulang lebih dulu.

Ketiga pemain di atas sebelumnya bermain di laga Timnas Argentina kontra Australia di Workers Stadium, Beijing, China, pada Kamis 15 Juni 2023 malam WIB. Pada laga tersebut, Argentina sukses mengalahkan Australia 2-0 via gol Lionel Messi (2') dan German Pezzella (68').

Setelah Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Argentina, La Albiceleste praktis hanya akan membawa 24 pemain ke Tanah Air. Selain absennya tiga pemain tersebut, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, membocorkan rencananya dalam menghadapi Timnas Indonesia.

Pelatih yang sukses membawa La Albiceleste juara Piala Dunia 2022 itu mengatakan pihaknya akan melakukan rotasi besar-besaran. Dia bakal memberikan kesempatan bermain kepada penggawa Argentina yang sebelumnya menjadi pemain cadangan.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni

"Kami berencana melakukan pergantian secara menyeluruh dan membiarkan anak-anak bermain, karena mereka pantas mendapatkannya dan kami membutuhkan itu untuk tetap menambah pemain," ungkap Lionel Scaloni, mengutip dari TycSports, Sabtu (17/6/2023).

Lantas, siapa sajakah pemain cadangan Timnas Argentina yang berpotensi turun lawan Timnas Indonesia? Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho, menjadi salah satu pemain yang berpotensi mendapatkan caps kedua untuk Timnas Argentina saat menghadapi Timnas Indonesia.

