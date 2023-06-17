Timnas Argentina Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, PSSI: Selamat Datang di Tanah Garuda!

TANGERANG – PSSI menyambut baik kedatangan Tim Nasional (Timnas) Argentina di Indonesia. Pasukan Lionel Scaloni itu bahkan mendapatkan sambutan yang hangat dari para anggota PSSI, termasuk dari sang Ketua Umum (Ketum) Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB.

Seperti yang diketahui, Timnas Argentina tiba di Indonesia dengan menggunakan pesawat carter. Kedatangan Timnas Argentina disambut oleh beberapa petinggi PSSI seperti Erick Thohir, Zainudin Amali, dan anggota Komite Eksekutif Arya Sinulingga.

“Selamat datang La Albiceleste di tanah Garuda!” tulis akun Instagram resmi PSSI (@PSSI), dikutip pada Sabtu (17/6/2023).

Masing-masing dari mereka membawa sebuah kain batik untuk dikalungkan kepada para perwakilan federasi, pelatih, serta pemain Timnas Argentina. Prosesi itu bertambah hangat ketika para pemain Timnas Argentina dipersilakan masuk melewati karper merah.

Senyum semringah terpancar dari para pemain Timnas Argentina yang tiba di Indonesia. Terpantau, Rodrigo De Paul dan kolega menggunakan setelan jaket berwarna biru langit, beberapa dari mereka juga menggunakan kaus berwarna putih.