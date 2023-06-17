Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Pemain Indonesia Ini, Pep Guardiola Kagum dan Sempat Kepincut untuk Rekrut Bocah Ajaib Ini

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:23 WIB
Gara-Gara Pemain Indonesia Ini, Pep Guardiola Kagum dan Sempat Kepincut untuk Rekrut Bocah Ajaib Ini
Pesepakbola asal Indonesia Tristan Alif Naufal, pernah mendapatkan pujian dari Josep Guardiola. (Foto: Instagram/tristan_alif_naufal)
A
A
A

GARA-gara pemain Indonesia ini, Pep Guardiola kagum dan sempat kepincut untuk rekrut bocah ajaib ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pernah mengunjungi Indonesia pada 2012 silam.

Kedatangan Pep Guardiola ke Indonesia saat itu merupakan bagian dari rangkaian acara RCTI selama Piala Eropa 2012. Guardiola pun mengikuti sejumlah agenda, salah satunya adalah bertemu dengan Tristan Alif Naufal.

Gara-gara pemain Indonesia ini, Pep Guardiola kagum dan sempat kepincut untuk rekrut bocah ajiab tersebut. Hal ini terjadi karena Tristan Alif Nuafal yang saat itu baru berusia 8 tahun tampak lincah dan tak malu main bola di depan Pep Guardiola.

Aksi Tristan Alif Naufal pun menjadi buah bibir. Ia digadang-gadang memiliki kemampuan seperti Lionel Messi, anak asuh Pep Guardiola di Barcelona dulu.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga tampak terkagum-kagum saat melihat Tristan Alif Naufal memainkan si kulit bundar dengan lincahnya. Bahkan, Pep Guardiola sempat berkelakar jika Barcelona harus memberikan tawaran pada Tristan.

Tristan Alif Naufal

"Barcelona harus mengajukan tawaran untuk dia (Tristan Alif)," kata Pep Guardiola sembari tersenyum sumringah.

Saat ditanya pembawa acara pada agenda tersebut, Tristan Alif Naufal sendiri menjawab ingin bergabung dengan Barcelona suatu saat nanti.

Lebih lanjut lagi, Pep Guardiola mengatakan jika Tristan memiliki bakat sebagai seorang pemain bola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193074/kevin_diks-adqV_large.jpg
Bandingkan Liga Italia dengan Liga Jerman, Kevin Diks Mengaku Lebih Sreg dengan Bundesliga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193054/kevin_diks-6LiY_large.jpg
Kisah Kevin Diks dan Fiorentina: Kenangan Manis yang Menyisakan Urusan Belum Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/jens_raven__1_.JPG
Jens Raven Bertekad Bangkit di 2026, Pil Pahit Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement