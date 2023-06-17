Gara-Gara Pemain Indonesia Ini, Pep Guardiola Kagum dan Sempat Kepincut untuk Rekrut Bocah Ajaib Ini

Pesepakbola asal Indonesia Tristan Alif Naufal, pernah mendapatkan pujian dari Josep Guardiola. (Foto: Instagram/tristan_alif_naufal)

GARA-gara pemain Indonesia ini, Pep Guardiola kagum dan sempat kepincut untuk rekrut bocah ajaib ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pernah mengunjungi Indonesia pada 2012 silam.

Kedatangan Pep Guardiola ke Indonesia saat itu merupakan bagian dari rangkaian acara RCTI selama Piala Eropa 2012. Guardiola pun mengikuti sejumlah agenda, salah satunya adalah bertemu dengan Tristan Alif Naufal.

Gara-gara pemain Indonesia ini, Pep Guardiola kagum dan sempat kepincut untuk rekrut bocah ajiab tersebut. Hal ini terjadi karena Tristan Alif Nuafal yang saat itu baru berusia 8 tahun tampak lincah dan tak malu main bola di depan Pep Guardiola.

Aksi Tristan Alif Naufal pun menjadi buah bibir. Ia digadang-gadang memiliki kemampuan seperti Lionel Messi, anak asuh Pep Guardiola di Barcelona dulu.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga tampak terkagum-kagum saat melihat Tristan Alif Naufal memainkan si kulit bundar dengan lincahnya. Bahkan, Pep Guardiola sempat berkelakar jika Barcelona harus memberikan tawaran pada Tristan.

"Barcelona harus mengajukan tawaran untuk dia (Tristan Alif)," kata Pep Guardiola sembari tersenyum sumringah.

Saat ditanya pembawa acara pada agenda tersebut, Tristan Alif Naufal sendiri menjawab ingin bergabung dengan Barcelona suatu saat nanti.

Lebih lanjut lagi, Pep Guardiola mengatakan jika Tristan memiliki bakat sebagai seorang pemain bola.