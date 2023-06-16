Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Tajikistan U-17 vs China U-17 di Piala Asia U-17 2023: China Ditahan 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:27 WIB
Hasil Timnas Tajikistan U-17 vs China U-17 di Piala Asia U-17 2023: China Ditahan 1-1
Suasana laga Timnas Tajikistan U-17 vs China U-17 di Piala Asia U-17 2023. (Foto: Twitter/afcasiancup)
CHONBURI – Pertandingan antara Tim Nasional (Timnas) China U-17 melawan Tajikistan U-17 di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2023 berakhir sama kuat 1-1. Laga yang berlangsung sengit itu dihelat di BG Stadium, Chonburi, Thailand pada Jumat (16/6/2023) malam WIB.

Dengan hasil imbang 1-1 tersebut, China dan Tajikistan harus rela menempati peringkat kedua dan ketiga. Sementara peringkat pertama dihuni oleh Arab Saudi U-17 yang menang 2-0 atas Australia.

Jalannya Pertandingan

Timnas China U-17 memulai pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Team Dragon -julukan Timnas China U-17- berhasil menguasai permainan pada awal-awal pertandingan di babak pertama.

Tidak butuh waktu lama, Timnas China U-17 akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat sontekkan Wang Yudong (6’). Pemain berusia 16 tahun itu sukses memanfaatkan umpan manis dari Sun Kangbo.

Timnas Tajikistan U-20 vs China U-17 (Twitter/afcasiancup)

Unggul satu gol, Timnas China U-17 semakin berani untuk menekan pertahanan Tajikistan U-17. Beberapa tembakan dilesatkan oleh Team Dragon, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Sementara, Timnas Tajikistan U-17 mengandalkan serangan balik cepat.

Pada menit ke-36, Timnas Tajikistan U-17 akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Adalah Masrur Gafurov (36’) yang berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas China U-17. Babak pertama selesai dengan skor sama kuat 1-1.

Halaman:
1 2
      
