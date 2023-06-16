Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Iran U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Team Melli Muda Menang 6-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:14 WIB
Hasil Timnas Iran U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Team Melli Muda Menang 6-1
Suasana laga Timnas Iran U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2023. (Foto: Instagram/afcasiancup)
A
A
A

BANGKOK – Kemenangan manis berhasil diraih Tim Nasional (Timnas) Iran U-17 atas Afghanistan U-17 di laga pertama Grup B Piala Asia U-17 2023, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB. Bermain di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand, pasukan Team Melli muda itu menang dengan skor 6-1.

Berkat kemenangan besar itu, Timnas Iran U-17 pun bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Grup B Piala Asia U-17 2023 dengan tiga poin dan selisih gol +5. Kendati demikian, poin dan selisih gol Iran itu sejatinya sama dengan apa yang dimiliki Korea Selatan U-17 yang juga menang 6-1 atas Qatar.

Jalannya Pertandingan

Timnas Iran U-17 tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Team Melli -julukan Timnas Iran U-17- berhasil mengacak-acak pertahanan Afghanistan U-17 lewat permainan ofensif.

Namun demikian, Timnas Afghanistan U-17 mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Melihat situasi itu, Timnas Iran U-17 menurunkan tempo permainannya. Mereka kini bermain lebih kalem dan menunggu momentum.

Timnas Iran U-17 vs Afghanistan U-17 (Twitter/afcasiancup)

Hasilnya apik, Hesam Nafari (28’) akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat tendangan kerasnya. Empat menit kemudian, Team Melli menggandakan keunggulan setelah Esmaeil Gholizadeh (32’) berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas Afghanistan U-17.

Unggul dua gol, Timnas Iran U-17 justru kecolongan setelah Timnas Afghanistan melancarkan serangan balik cepat. Adalah Hakim Khan (36’) yang mampu memperkecil ketertinggalan Timnas Afghanistan menjadi 1-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/marc_cucurella_enzo_maresca.jpg
Chelsea Resmi Pecat Enzo Maresca, Marc Cucurella Tulis Pesan Perpisahan Menyentuh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement