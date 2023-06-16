Hasil Timnas Iran U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Team Melli Muda Menang 6-1

BANGKOK – Kemenangan manis berhasil diraih Tim Nasional (Timnas) Iran U-17 atas Afghanistan U-17 di laga pertama Grup B Piala Asia U-17 2023, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB. Bermain di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand, pasukan Team Melli muda itu menang dengan skor 6-1.

Berkat kemenangan besar itu, Timnas Iran U-17 pun bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Grup B Piala Asia U-17 2023 dengan tiga poin dan selisih gol +5. Kendati demikian, poin dan selisih gol Iran itu sejatinya sama dengan apa yang dimiliki Korea Selatan U-17 yang juga menang 6-1 atas Qatar.

Jalannya Pertandingan

Timnas Iran U-17 tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Team Melli -julukan Timnas Iran U-17- berhasil mengacak-acak pertahanan Afghanistan U-17 lewat permainan ofensif.

Namun demikian, Timnas Afghanistan U-17 mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Melihat situasi itu, Timnas Iran U-17 menurunkan tempo permainannya. Mereka kini bermain lebih kalem dan menunggu momentum.

Hasilnya apik, Hesam Nafari (28’) akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat tendangan kerasnya. Empat menit kemudian, Team Melli menggandakan keunggulan setelah Esmaeil Gholizadeh (32’) berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas Afghanistan U-17.

Unggul dua gol, Timnas Iran U-17 justru kecolongan setelah Timnas Afghanistan melancarkan serangan balik cepat. Adalah Hakim Khan (36’) yang mampu memperkecil ketertinggalan Timnas Afghanistan menjadi 1-2.