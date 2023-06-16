Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Tanpa Lionel Messi, Timnas Argentina Tiba di Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |22:46 WIB
Breaking News: Tanpa Lionel Messi, Timnas Argentina Tiba di Indonesia
Timnas Argentina telah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/afaseleccion)
TANGERANG – Tim Nasional (Timnas) Argentina telah resmi tiba di Indonesia. Meski tak ada kehadiran Lionel Messi, pasukan Lionel Scaloni itu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB.

Kabar kedatangan Timnas Argentina di Indonesia itu sudah dikonfirmasi langsung oleh akun instagram @afaseleccion. Terlihat para pemain bintang tim berjuluk La Albiceleste itu mendapatkan sambutan darpi pihak PSSI.

Bahkan kedatangan Timnas Argentina disambut dengan karpet merah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terlihat dalam penyambutan tersebut.

Erick kemudian mengalungkan sebuah kain kepada Presiden AFA, Claudio Tapia sebagai tanda penyambutan dari Indonesia. Setelah Tapia berlalu, terlihat pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni juga mendapatkan tanda penyambutan.

Timnas Argentina tiba di Indonesia

Beberapa pemain dan staf kepelatihan kemudian menyusul langkah Tapia dan Scaloni melewati karpet berkelir merah. Mereka pun terlihat tersenyum semringah mendapatkan sambutan hangat dari Indonesia.

“Kami tiba di Indonesia,” tulis @afaseleccion, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

