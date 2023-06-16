Jonathan Khemdee Bakal Terbang ke Jakarta Bareng Pemain Terkaya di Dunia

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Thailand U-22, Jonathan Khemdee akan ke Jakarta dengan pemain terkaya di dunia, yakni Faiq Bolkiah. Sebab baik Jonathan dan Faiq merupakan pemain dari klub Thailand, Ratchaburi FC yang akan melakukan laga uji coba melawan Persija Jakarta.

Seperti yang diketahui, Jonathan Khemdee merupakan salah satu pemain Timnas Thailand U-22 yang cukup dikenal oleh pencinta sepakbola Tanah Air. Bukan karena prestasinya, Jonathan Khemdee dikenal karena kelakukan buruknya saat di SEA Games 2023 Kamboja, salah satunya adalah melempar medali perak ke penonton.

Jonathan Khemdee melempar medali perak SEA Games 2023 itu karena kecewa Thailand U-22 kalah 2-5 dari Timnas Indonesia U-22 di partai final. Karena kelakuan buruk Jonathan Khemdee itulah ia pun tidak disukai sebagian pendukung Timnas Indonesia.

Kini, Jonathan Khemdee justru akan ke Jakarta untuk membela klubnya, Ratchaburi FC yang akan melawan Persija di Jakarta International Stadium (JIS), pada Minggu 25 Juni 2023. Menariknya, di dalam skuad Ratchaburi ternyata ada pemain terkaya di dunia.

Pemain yang dimaksud adalah pesepakbola asal Brunei Darussalam, Faiq Bolkiah. Dalam laporan akun twitter @theaseanball, Faiq telah menyelesaikan transfer di Ratchaburi dan kemungkinan akan ikut melawan Persija di Jakarta.

Untuk yang belum tahu, Faiq disebut pemain terkaya bukan karena penghasilannya di sepakbola. Tapi karena ia berstatus sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan Brunei Darussalam.