Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jonathan Khemdee Bakal Terbang ke Jakarta Bareng Pemain Terkaya di Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:43 WIB
Jonathan Khemdee Bakal Terbang ke Jakarta Bareng Pemain Terkaya di Dunia
Pemain terkaya di dunia, Faiq Bolkiah. (Foto: Instagram/fjefrib)
A
A
A

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Thailand U-22, Jonathan Khemdee akan ke Jakarta dengan pemain terkaya di dunia, yakni Faiq Bolkiah. Sebab baik Jonathan dan Faiq merupakan pemain dari klub Thailand, Ratchaburi FC yang akan melakukan laga uji coba melawan Persija Jakarta.

Seperti yang diketahui, Jonathan Khemdee merupakan salah satu pemain Timnas Thailand U-22 yang cukup dikenal oleh pencinta sepakbola Tanah Air. Bukan karena prestasinya, Jonathan Khemdee dikenal karena kelakukan buruknya saat di SEA Games 2023 Kamboja, salah satunya adalah melempar medali perak ke penonton.

Jonathan Khemdee melempar medali perak SEA Games 2023 itu karena kecewa Thailand U-22 kalah 2-5 dari Timnas Indonesia U-22 di partai final. Karena kelakuan buruk Jonathan Khemdee itulah ia pun tidak disukai sebagian pendukung Timnas Indonesia.

Kini, Jonathan Khemdee justru akan ke Jakarta untuk membela klubnya, Ratchaburi FC yang akan melawan Persija di Jakarta International Stadium (JIS), pada Minggu 25 Juni 2023. Menariknya, di dalam skuad Ratchaburi ternyata ada pemain terkaya di dunia.

Faiq Bolkiah

Pemain yang dimaksud adalah pesepakbola asal Brunei Darussalam, Faiq Bolkiah. Dalam laporan akun twitter @theaseanball, Faiq telah menyelesaikan transfer di Ratchaburi dan kemungkinan akan ikut melawan Persija di Jakarta.

Untuk yang belum tahu, Faiq disebut pemain terkaya bukan karena penghasilannya di sepakbola. Tapi karena ia berstatus sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan Brunei Darussalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193074/kevin_diks-adqV_large.jpg
Bandingkan Liga Italia dengan Liga Jerman, Kevin Diks Mengaku Lebih Sreg dengan Bundesliga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193054/kevin_diks-6LiY_large.jpg
Kisah Kevin Diks dan Fiorentina: Kenangan Manis yang Menyisakan Urusan Belum Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661891/kalender-resmi-timnas-indonesia-di-tahun-2026-tatap-fifa-series-rex.webp
Kalender Resmi Timnas Indonesia di Tahun 2026: Tatap FIFA Series!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/07/alexis_saelemaekers.jpg
AC Milan Berburu Pelapis Alexis Saelemaekers, Ini Kandidatnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement