HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2023: Taeguk Warriors Menang Telak 6-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:23 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2023: Taeguk Warriors Menang Telak 6-1!
Timnas Korea Selatan U-17 kalahkan Qatar U-17 dengan skor 6-1 (Foto: Twitter/afcasiancup)
A
A
A

HASIL Timnas Korea Selatan U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Taeguk Warriors – julukan Korea Selatan – menang telak 6-1 di BG Stadium, Thailand, Jumat (16/6/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Selatan U-17

Timnas Korea Selatan U-17 bermain trengginas sejak awal peluit babak pertama ditiupkan. Bermain agresif, Timnas Korea Selatan U-17 berupaya keras untuk mendobrak pertahanan Timnas Qatar U-17.

Korea Selatan akhirnya mampu membuka skor melalui Kim Myeong-jun (12’). Namun, Qatar mampu menyamakan skor hanya tiga menit berselang melalui Nasser Adil Babiker.

Skor sama kuat membuat kedua tim sama-sama menampilkan permainan saling serang. Namun, serangan Korea Selatan lebih efektif hingga mereka berhasil kembali unggul melalui gol Baek In-woo (20’).

Usai gol tersebut, Timnas Korea Selatan U-17 yang unggul berhasil menekan pertahanan Qatar U-17. Mereka akhirnya berhasil mencetak gol ketiga lewat sepakan Yoon Do-yong (31’). Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Taegeuk Warriors 3-1.

Di babak kedua, Korea Selatan kembali berusaha mendominasi permainan lagi. Hanya semenit setelah jeda turun minum, Kim Myeong-jun (46’) kembali mencetak gol untuk Taegeuk Warriors.

Halaman:
1 2
      
