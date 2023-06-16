Hasil Timnas Taiwan vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023: Parade Gol Bunuh Diri, Gajah Perang Tertahan 2-2

HASIL Timnas Taiwan vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Kaohsiung National Stadium, Taiwan, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB, berakhir dengan skor imbang 2-2.

Tim Gajah Perang – julukan Thailand – mencetak dua gol melalui Teerasil Dangda (62’) dan bunuh diri Wang Ruei (84’). Namun Taiwan mampu membalas melalui gol bunuh diri Kritsada Kaman (48’) dan gol penyeimbang oleh Chen Ting-yang (87’).

Timnas Thailand sebenarnya mendominasi penguasaan bola dengan mencapai 76 persen. Hal itu membuat tim Gajah Perang mampu melepaskan tembakan sembilan kali, dengan lima di antaranya mengarah ke gawang.

Di sisi lain, dengan penguasaan bola 24 persen, Taiwan masih mampu melancarkan lima tembakan. Tiga di antaranya sukses mengarah ke gawang Thailand, dengan dua yang berakhir sebagai gol.

Timnas Taiwan terlihat bermain dengan kasar. Sebab, mereka mencatatkan total 16 pelanggaran di sepanjang pertandingan.