Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Taiwan vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023: Parade Gol Bunuh Diri, Gajah Perang Tertahan 2-2

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:11 WIB
Hasil Timnas Taiwan vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023: Parade Gol Bunuh Diri, Gajah Perang Tertahan 2-2
Timnas Thailand tertahan 2-2 kontra Taiwan (Foto: Twitter/Changsuek_TH)
A
A
A

HASIL Timnas Taiwan vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Kaohsiung National Stadium, Taiwan, pada Jumat (16/6/2023) malam WIB, berakhir dengan skor imbang 2-2.

Tim Gajah Perang – julukan Thailand – mencetak dua gol melalui Teerasil Dangda (62’) dan bunuh diri Wang Ruei (84’). Namun Taiwan mampu membalas melalui gol bunuh diri Kritsada Kaman (48’) dan gol penyeimbang oleh Chen Ting-yang (87’).

Timnas Thailand

Timnas Thailand sebenarnya mendominasi penguasaan bola dengan mencapai 76 persen. Hal itu membuat tim Gajah Perang mampu melepaskan tembakan sembilan kali, dengan lima di antaranya mengarah ke gawang.

Di sisi lain, dengan penguasaan bola 24 persen, Taiwan masih mampu melancarkan lima tembakan. Tiga di antaranya sukses mengarah ke gawang Thailand, dengan dua yang berakhir sebagai gol.

Timnas Taiwan terlihat bermain dengan kasar. Sebab, mereka mencatatkan total 16 pelanggaran di sepanjang pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193074/kevin_diks-adqV_large.jpg
Bandingkan Liga Italia dengan Liga Jerman, Kevin Diks Mengaku Lebih Sreg dengan Bundesliga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193054/kevin_diks-6LiY_large.jpg
Kisah Kevin Diks dan Fiorentina: Kenangan Manis yang Menyisakan Urusan Belum Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192982/media_kanada_mengungkap_borok_seorang_john_herdman-gfOG_large.jpg
Media Kanada Ungkap Borok John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia Ini Penuh Skandal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Tinggalkan Rumah Sakit Usai Kecelakaan Maut di Nigeria
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement