Dukung Fajar Alfian/Rian Ardianto, Marselino Ferdinan dan Para Pemain Timnas Indonesia Hadir di Istora Senayan

Marselino Ferdinan bersama para pemain Timnas Indonesia menonton Indonesia Open 2023 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

DUKUNG Fajar Alfian/Rian Ardianto, Marselino Ferdinan dan para pemain Timnas Indonesia hadir di Istora Senayan untuk laga perempatfinal Indonesia Open 2023. Marselino datang bersama Ernando Ari, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.

Kehadiran keempat pemain Timnas Indonesia ini cukup menyita perhatian karena Marselino Ferdinan dan kolega menyempatkan diri menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Keempat penggawa Timnas Indonesia menyaksikan langsung pertandingan Fajar/Rian kontra Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty asal India di Istora Senayan. Namun sayangnya, ganda putra andalan Indonesia itu harus tumbang dari Rankireddy/Shetty.

Fajar/Rian menderita kekalahand ari wakil India itu lewat dua set langsung dalam tempo 41 menit saja. Mereka takluk dengan skor identik 13-21 dan 13-21.

Ternyata kehadiran penggawa Timnas Indonesia bukan tanpa disengaja. Sebab, Fajar mengatakan bahwa Marselino dan Arhan memang sudah memberi kabar kalau mereka mau dukung langsung ke Istora Senayan.