Peluk Lionel Messi, Penyusup Lapangan Minta Maaf dan Peringatkan Keamanan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina

PELUK Lionel Messi, penyusup lapangan minta maaf dan peringatkan keamanan jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina. Aksinya terjadi di laga Timnas Argentina kontra Australia.

Laga itu dimainkan di Beijing, China, pada Kamis (15/6/2023), dengan Timnas Argentina sukses keluar sebagai pemenangnya dengan skor 2-0. Di tengah pertandingan, ada insiden ketika seorang penggemar masuk ke lapangan.

Pria itu terlihat berlari dan langsung menghampiri Lionel Messi. Sesaat kemudian, pria itu berhasil memeluk megabintang asal Argentina tersebut. Meskipun dikejar petugas keamanan, pria yang tak mau disebutkan namanya itu sempat lolos beberapa saat.

Sehari setelahnya, sosok pria tersebut meminta maaf atas tindakannya. Melansir akun twitter @WeAreMessi, Jumat (16/6/2023), pria tersebut mengaku merupakan penggemar berat Lionel Messi.

"Saya minta maaf atas perilaku saya yang terburu-buru masuk ke stadion, tapi saya adalah penggemar Messi. Saya ingin berfoto dengan Messi dan mendapatkan tanda tangan Messi,” kata pria tersebut, dikutip dari akun twitter @WeAreMessi, Jumat (16/6/2023).