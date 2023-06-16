Hasil Timnas Australia U-17 vs Arab Saudi U-17 di Piala Asia U-17 2023: Socceroos Ditumbangkan 0-2

HASIL Timnas Australia U-17 vs Arab Saudi U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Socceroos – julukan Australia – takluk 0-2 dalam pertandingan yang digelar di Chonburi Stadium, Jumat (16/6/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan





Timnas Australia U-17 berhasil mengontrol jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Tim besutan Brad Maloney itu bermain dengan agresif untuk membongkar pertahanan Timnas Arab Saudi U-17.

Namun, Timnas Arab Saudi U-17 juga memperlihatkan pertahanan yang solid. Pertahanan Arab Saudi terbukti membuat Australia frustrasi.

Namun, Australia terus menyerang Arab Saudi tanpa ampun. Mereka tercatat melancarkan sekitar 10 tembakan yang mengarah ke gawang.

Sayangnya, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga pertandingan di babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Timnas Arab Saudi U-17 bermain lebih terbuka untuk menunjukkan perlawanan sengit.