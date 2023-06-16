Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Terkaya Dunia Resmi Gabung Ratchaburi FC, ke Jakarta Bareng Jonathan Khemdee

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:28 WIB
Pemain Terkaya Dunia Resmi Gabung Ratchaburi FC, ke Jakarta Bareng Jonathan Khemdee
Faiq Bolkiah resmi gabung Ratchaburi FC (Foto: Twitter/theaseanball)
PEMAIN terkaya dunia, Faiq Bolkiah, resmi gabung Ratchaburi FC. Tim asal Thailand yang diperkuat Jonathan Khemdee tersebut dijadwalkan untuk menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 25 Juni 2023.

Menurut kabar dari ASEAN Football dalam akun Twitter @theaseanball, Ratchaburi telah menyelesaikan transfer Faiq. Sebelumnya, Faiq memainkan 17 pertandingan untuk tim asal Thailand lainnya, Chonburi FC, dengan mencetak dua gol.

Faiq Bolkiah

Dengan kepastian ini, maka Faiq berpotensi ikut bersama skuad Ratchaburi FC ke Jakarta. Tim yang juga diperkuat Jonathan Khemdee tersebut dijadwalkan akan menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 25 Juni 2023 mendatang.

Sebagai pengingat, Jonathan Khemdee merupakan bek Timnas Thailand U-22 yang menciptakan kontroversi dengan melempar medali perak SEA Games 2023 usai timnya dikalahkan Timnas Indonesia U-22 dengan skor 2-5 di final.

Faiq Bolkiah sendiri merupakan pemain Brunei Darussalam yang kaya raya. Dia diketahui memiliki harta yang mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp284,2 triliun.

